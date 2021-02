Genoa, Ballardini: “Adesso penso solo a come mettere in difficoltà il Napoli. È una delle squadre che gioca un calcio europeo”

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ha rilasciato alcune parole alla Gazzetta Dello Sport. Di seguito quanto evidenziato:

“Io penso soltanto alle grandi qualità di questo Napoli e al modo in cui il Genoa dovrà provare a mettere in difficoltà l’avversario. Restiamo concentrati sulla gara. Non so se giocheranno con la difesa a tre, o come fanno di solito, cioé con il 4-3-3 o il 4-2-3-1. A prescindere da tutto ciò, il Napoli ha giocatori straordinari che fanno parte di una squadra straordinariamente costruita bene. Prima che arrivassi qui, sostenevo che il Napoli è una delle poche squadre italiane che gioca un calcio europeo. Ovvero, fa coesistere la grande qualità dei giocatori con la compattezza e la solidità generale. Può aver avuto qualche passaggio non proprio ottimale, ma ha sempre evidenziato una grande solidità e qualità a prescindere dal modulo“.