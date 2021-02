Gattuso: “Ci siamo fatti del male da soli. Perdiamo partite in fotocopia. Osimhen? Stiamo facendo di tutto per recuperarlo”

Al termine del match Genoa-Napoli, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato:

“Gli errori del Napoli.

Oggi c’è poco da dire, gli errori ci stanno. Li stiamo pagando a caro prezzo. Stiamo lavorando poco. Oggi bisogna fare solo i complimenti alla squadra. Bisogna guardare avanti. C’è grandissimo rammarico, abbiamo perso tante partite in fotocopia.

Continuità mentale.

È questione di postura, come la punizione giocata all’indietro, abbiamo sbagliato l’appoggio. Ci sta girando male. Le difficoltà non sono solo nostre. Bisogna lavorarci, ma stasera ci siamo fatti del male da soli.

Manca un attaccante come Osimhen?

Stiamo facendo di tutto per recuperarlo, è stato tre mesi fermo. Gioca con la fascia perchè ha fastidio ancora. Non è in condizioni per giocare. Abbiamo visto un po’ di luce quando è entrato in Coppa Italia. Petagna ha sviluppato bene oggi. Osimhen ci da più profondità, più soluzioni.

Su Politano.

Hanno fatto tutti molto bene. Si fa fatica a recuperare, anche Zielinski ha fatto fatica, e non solo.

Grandissimi complimenti alla mia squadra. Bisogna stare calmi, ci sono tante altre partite e bisogna lavorare.

Cosa c’è di preoccupante?

I numeri non mentono. Non è la prima partita che costruiamo tanto e perdiamo. Questo mi preoccupa. Chi fa l’allenatore non deve andare a casa preoccupato. Ma è da tanto tempo che succede”.