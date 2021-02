Gasperini: “Nel secondo tempo eravamo stanchi, non avevamo lucidità. Da Napoli siamo arrivati tardi, chi ha giocato entrambe le partite è andato in difficoltà”

Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky in merito alla prestazione della sua squadra oggi e in vista del match in programma contro il Napoli:

“Qualcuno ha staccato la spina anzitempo, i dieci minuti finali è sembrato ci fossimo fermati. Alla base c’è tanta fatica e tanta stanchezza. Nella seconda frazione abbiamo avuto degli spazi per poter segnare ancora ma non avevamo la freschezza e la lucidità adatta. Molti che hanno giocato questa sera e a Napoli sono andati in difficolta, dopo il match contro gli azzurri siamo arrivati tardi”.

“Real Madrid? Abbiamo saputo di Sergio Ramos ma prima abbiamo il match di ritorno in Coppa Italia, la testa è lì e bisogna pensare ad ogni partita dato che non c’è un attimo di tregua”.