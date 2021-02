Fabian Ruiz, finito l’incubo Covid: ecco quando rientrerà tra i convocati

Fabian Ruiz ha finalmente finito il periodo di positività al Covid e si avvia verso il rientro definitivo in gruppo. Non è stato ovviamente convocato per la partita di Genova visto che non si è potuto allenare in gruppo per venti giorni: ieri ha svolto i test necessari per rientrare in squadra e oggi terminerà le visite. Se tutto andrà bene, Gattuso deciderà se convocarlo per la partita di ritorno contro l’Atalanta in programma per mercoledì. Lo riporta il Corriere dello Sport.

