Tra pochi minuti scenderanno in campo Atalanta e Torino. La squadra di Gasperini perde due uomini: il difensore Sutalo per un problema fisico (gonfiore alla caviglia) e gastroenterite per l’ultimo arrivato Kovalenko. Saranno da valutare le loro condizioni per mercoledì per la gara di Coppa Italia.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI