Alvino: “Faccio fatica a pensare che Gattuso possa essere esonerato!”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida in programma questa sera tra Genoa e Napoli e sulla panchina di Gattuso:

“C’era il timore che potesse uscire qualche altro positivo, in casa Napoli sono state ore di ansia, fugate dal tampone fatto in nottata a Genova. Su questo Napoli resta un alone di sfortuna incredibile. Il Napoli va a giocare a Genova senza Koulibaly, Mertens, Fabian, Insigne acciaccato, Petagna acciaccato e chi più ne ha più ne metta fa capire che Gattuso non è fortunato. Faccio fatica a pensare a un Gattuso che potesse essere sollevato dall’incarico”.