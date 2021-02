Piccinini: “Nonostante i numerosi infortuni, il Napoli è ancora in corsa per tutti gli obiettivi”

Il giornalista Sandro Piccinini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Quando le aspettative sono alte, la delusione è sempre dietro l’angolo. Il Napoli è ancora in corsa per tutti gli obiettivi. Ha il terzo posto a portata di mano per la Champions League, considerando i numerosi infortuni e le assenze come quelle di Osimhen e Mertens. Il Napoli aveva puntato tanto su Osimhen, che si era dimostrato trascinante, poi è venuto meno per l’infortunio”.