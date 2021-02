Izzo ammette: “Ho finto un infortunio per non essere coinvolto in una combine”

Armando Izzo, calciatore del Torino e della Nazionale ha risposto alle domande di Maurizio De Marco, sostituto procuratore antimafia nell’ambito del processo su scommesse calcistiche e camorra. “Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine” ha ammesso Izzo, riguardo un match del 17 marzo 2014 tra Modena e Avellino di Serie B. Il calciatore ha spiegato di non essere sceso in campo perché sentiva “puzza di bruciato” dopo essere stato contattato da alcuni individui, evitando l’approccio con gli stessi nei giorni prima della gara. Lo riporta Il Mattino.

