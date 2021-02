Gattuso torna con la difesa a quattro contro il Genoa

Sabato sera il Napoli affronterà il Genoa e Gattuso vestirà la sua squadra con lo stesso vestito di sempre. Difesa a quattro e tridente che dovrebbe essere ricomposto in attacco, per ritrovare le certezze di una squadra che ha bisogno di sicurezza. Come scrive il Corriere dello Sport, ennesima prova fondamentale per il tecnico che in Coppa ha usato la strategia della difesa a tre per arginare il pericoloso attacco dell’Atalanta, mentre adesso dovrà mettere in mostra i suoi veri principi di gioco per convincere sul campo.

