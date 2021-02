Gattuso può sorridere: Demme e Insigne disponibili per il Genoa, si valutano le condizioni di Petagna

Dopo la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, il Napoli ha dovuto iniziare a fare i conti con gli indisponibili. Tanta paura per Demme, poi scemata già pochi minuti dopo la botta e la contusione al polpaccio di Lorenzo Insigne. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, entrambi dovrebbero essere pienamente recuperati per la partita con il Genoa. Infine, si valutano anche le condizioni di Petagna, per capire se l’attaccante potrà essere schierato dal primo minuto.

