Gattuso e De Laurentiis devono tornare a parlarsi per il bene comune del Napoli, chiuso il discorso rinnovo

Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gattuso e De Laurentiis sono in rottura, ma devono continuare a lavorare insieme per il bene del Napoli. Sì, perché per quanto le tensioni siano ormai chiare, l’obiettivo sportivo è ancora raggiungibile e gli azzurri dovranno continuare il loro percorso per provare a raggiungere la Champions a fine campionato. Di rinnovo del contratto non se ne parla più, discorso chiuso per volontà di entrambi, ma la priorità adesso è il bene comune e bisognerà tornare a parlarsi per proseguire la stagione al meglio.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI