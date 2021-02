FOTO – Ghoulam smentisce le voci: “Nessuna festa di compleanno. Sono sempre stato responsabile!”

Faouzi Ghoulam, tramite il proprio account Instagram il terzino del Napoli ha risposto ai commenti di alcuni utenti che lo accusavano di aver organizzato una festa per i suoi trent’anni nei giorni precedenti alla sua positività al Coronavirus. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Scusa ma prima di parlare informati bene. Non ho fatto nessuna festa di compleanno perché non sono il tipo di persona che festeggia il proprio compleanno visto il momento. Meglio dare spiegazioni perché queste sono cose importanti. Sono sempre stato responsabile, sia nei momenti buoni che in quelli brutti. Questo è essere uomo”.

