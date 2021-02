SKY – Niente di grave per Insigne, solo un fastidio al polpaccio: ha svolto l’allenamento con i compagni

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro aveva lasciato trasparire qualche smorfia al momento dell’uscita dal campo contro l’Atalanta per un problema al polpaccio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Come sta Insigne? Non dovrebbe essere niente di grave, verrà valutato anche domani. Oggi ha svolto un lavoro di scarico con i compagni ed ha avuto un po’ di fastidio al polpaccio. Domani avremo un quadro più chiaro e dettagliato della situazione, ma non mi sembra ci sia preoccupazione per le sue condizioni”.