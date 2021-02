Questa mattina esami strumentali per Insigne: Napoli in ansia per il suo capitano

Dopo uno 0-0 che darà un verdetto chiaro nella sfida di ritorno, la partita tra Napoli e Atalanta di ieri sera porrebbe aver causato molta preoccupazione per i padroni di casa. Infatti, nel finale di gara, Lorenzo Insigne ha subito un colpo durante un contrasto con un difensore dell’Atalanta, che lo ha costretto ad uscire dal campo. Come scrive Il Mattino, la diagnosi ufficiale è di una contusione al polpaccio, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore con tutti gli esami necessari. La smorfia di dolore sul volto di Insigne non è stato un bel segnale, con medici e allenatore che hanno parlato a lungo dopo la gara. Il Napoli spera di non ricevere brutte notizie.

