Dries Mertens ha vissuto momenti di paura durante il suo rientro in Belgio, quando il suo volo provato è atterrato in maniera turbolenta finendo fuoripista. La sua caviglia fa ancora male e come scrive il Corriere dello Sport, il giocatore del Napoli tornerà in Italia intorno alla prossima settimana per essere presente per Napoli-Juventus. Una presenza, però, che sarà soltanto sulle tribune dello Stadio Maradona.

