Osimhen, segnali positivi: corsa fluida e allenamento post gara ma sabato ci sarà Petagna

Victor Osimhen è sempre più vicino ad un recupero che potrebbe valergli il posto da titolare. Ieri, nel match contro l’Atalanta, ha avuto a disposizione soltanto una manciata di minuti nel finale, in cui comunque si sono visti segnali positivi. Corsa più fluida e, nel post partita, un allenamento intenso di circa venti minuti per stimolare il suo fisico ulteriormente, con scatti nel lungo e conclusioni a rete. Come riportato da Il Mattino, il nigeriano non sarebbe ancora pronto per la sfida con il Genoa per partire dall’inizio, ma i segnali sono sempre più incoraggianti.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI