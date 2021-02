Si è conclusa con un nulla di fatto l’assemblea tra i vari club di Serie A per decidere riguardo la creazione di una media company che gestisca i diritti della Lega. L’ingresso in società con la Lega Calcio dei Fondi Cvc, Advent e Fsi non avverrà, almeno non per il momento. La questione sarà approfondita ulteriormente e la votazione arriverà in un altro momento.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI