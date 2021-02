Nuovi audio di Luque, medico di Maradona: per gli inquirenti “il quadro è terrificante”

Continuano le indagini per risalire alle vere cause della morte di Diego Armando Maradona. A quasi tre mesi dal decesso, spunta un nuovo video di Diego, risalente a pochi giorni prima di quel maledetto 25 novembre. In questo video si vede Maradona che, nella cucina dell’appartamento di Tigre insieme alla sua ex compagna Veronica Ojeda, si rivolge al suo medico Leopoldo Luque.

Diego ha ancora la medicazione alla testa dopo l’operazione di inizio novembre e lentamente riesce a pronunciare queste parole: “Sono ammaccato, ma va tutto bene. Sai che non mi piacciono le intimità ma quando sono con gente buona esco dalla mia tana”.

Ma la figura del medico è ancora al centro dell’attenzione. Secondo quanto riporta Olè, gli investigatori sarebbero in possesso di altri audio che confermerebbero la figura controversa di Luque in tutta la vicenda, definendo «un quadro terrificante».

Nuovi messaggi sono stati diffusi e stavolta Luque è duro nel parlare di Jana, una delle figlie di Maradona, che insisteva per il ricovero in una struttura specializzata e definita «una terribile cogl**na».

Intanto, secondo quanto riportato da Il Napolista, il sito argentino Infobae ha pubblicato altri audio delle conversazioni private tra il medico Luque, la psicologa Cosachov e le altre persone che si occupavano di Maradona.

Marca riporta una chat tra il medico che viveva in casa con Maradona e Luque: “Ho molta fiducia in Monona (la cuoca, ndr), ieri mi ha detto che Charly (un parente dell’ultima compagna di Diego, ndr) si è organizzato e ha fatto entrare una donna in casa. Per sbarazzarsi di Diego gli ha dato una birra e una canna, lo ha mandato in mille pezzi. Ho trovato tracce di marijuana tritata ovunque e una puzza in casa. Quello ‘scopava’ nella stanza di servizio. Monona e la guardia giurata hanno visto che Diego non si alzava e non hanno dormito”.