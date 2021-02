Inter, si valuta Meret del Napoli tra i nomi per il post Handanovic

Stando a quanto scritto questa mattina dai colleghi di Calciomercato.com, sempre con maggiore insistenza l’Inter sta cercando di decidere il futuro della propria porta, siccome le prestazioni più recenti di Samir Handanovic non stanno convincendo la dirigenza nerrazzurra. Ecco che, allora, per l’esperto 36enne potrebbe essere arrivato il momento di passare il testimone ad un nuovo portiere.

Sarebbero ben cinque i candidati a perdere l’eredità di Handanovic: in primis, come fatto anche con lo stesso Samir, l’Inter sta guardando in casa Udinese da molto tempo, viste le buone prestazioni fornite da Juan Musso; immediatamente dopo nella lista spunta invece il nome di Alessio Cragno del Cagliari, altra società con cui intercorrono ottimi rapporti; in terza battuta occhio anche a Pierluigi Gollini dell’Atalanta, che convince tanto ma è il più difficile da prendere

Altri due nomi per cui l’Inter avrebbe svolto ulteriori sondaggi sono poi quelli di Alex Meret, che nel Napoli non ha trovato la continuità da primo portiere che sperava di ottenere, e quello di Marco Silvestri, una delle tante rivelazioni dell’Hellas Verona, sempre attento e prestante, profilo però su cui si è fiondata anche la Roma.