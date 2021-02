Il Napoli della non belligeranza: difesa a tre e poco divertimento, annullato l’attacco di Gasperini

Pareggio senza reti quello tra Napoli e Atalanta in Coppa Italia allo stadio Maradona, che rimanda il verdetto al ritorno per scoprire chi potrà accedere alla finale. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, Gattuso ieri ha sorpreso tutti, scegliendo una difesa a tre tutta inedita che è riuscita ad arginare l’attacco dell’Atalanta, sopratutto grazie all’aiuto di Ospina. Strategia della non belligeranza che ha funzionato, scrive il quotidiano, ma che ha anche abbassato notevolmente il livello di divertimento in campo. Ora però, gli azzurri devono fare un passo in più per portare a casa la qualificazione al ritorno e provare a giocare da grande.

