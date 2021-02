Gattuso bocciato dai quotidiani, rinuncia totale al gioco rischiando anche di prendere gol

La decisione di Gattuso di difendersi contro l’Atalanta non è piaciuta alla critica. I quotidiani di questa mattina, infatti, non sono stati clementi con il tecnico calabrese, sottolineando l’atteggiamento non propositivo della squadra e il poco divertimento suscitato in campo. Insufficienza sia da La Gazzetta dello Sport che dal Corriere dello Sport, con 5.5. “Ha voluto prediligere le ripartenze rinunciando al gioco” scrive la rosea, “Crea poco e rischia abbastanza, ma è un buon risultato in vista del ritorno”, dice il Corriere. Salvato invece, con un 6 pieno, dal Corriere della Sera che spiega come l’esperimento sia venuto bene solo a metà, riuscendo a portare a casa l’obiettivo di non prendere gol.

