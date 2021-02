Fondi Serie A, Bellinazzo: “De Laurentiis più che un’offerta vantaggiosa chiede un prestito, ora si valuterà”

Bellinazzo, giornalista del quotidiano “Il Sole 24 Ore” è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal” trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare sulle ultime notizie riguardanti i fondi della Lega Serie A. Ecco quanto riportato:

“Fondi Serie A? C’è una parte dei club contraria a queste ipotesi e anche il Napoli non è proprio a favore, inoltre, pochi istanti fa sono emerse altre perplessità di altri club. Per questo si è stabilito di rimandare a una settimana per prendere una decisione, soprattutto per capire chi si prenderà la responsabilità dei problemi che ricadranno su i club, nel caso in cui accadrà qualcosa a Campionato in corso chi si assumerà la responsabilità. Ora ci sarà un incontro per stabilire i diritti televisivi e tenendo conto delle tante problematiche come la pandemia si va al ribasso. Le offerte sono più basse del previsto. La Bundesliga ha chiuso l’anno scorso il contratto perdendo circa 50 milioni, in questo momento come già ho detto le offerte sono basse e ora si valuteranno le varie ipotesi”.

“Cosa ne pensa De Laurentiis? Il presidente più che una quota più alta vorrebbe un accordo diverso, propone di ottenere un prestito e non vendere o ipotecare una parte della propria casa, il fatto è che finora la Lega non è riuscita a cambiare il problema e ora si prenderà una decisione anche perché le casse dei club sono vuote”.