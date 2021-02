Tre cessioni che fanno respirare il bilancio: il Napoli risparmia circa 6 milioni sul monte ingaggi

Un calciomercato senza colpi in entrata per il Napoli, ovvero quello che ci si aspettava. La società era stata chiara: senza cessioni importanti, che andassero oltre gli esuberi presenti in rosa, non sarebbe arrivato nessun nuovo calciatore. E così è stato.

Cessioni di Milik, Malcuit e Llorente: quanto ha incassato il Napoli

Eppure il mercato del Napoli, nonostante un terzino sinistro probabilmente sarebbe servito, non può essere bocciato. Già, perché il d.s. Giuntoli (va riconosciuto, bravissimo in questo campo) si è confermato ancora una volta un asso nel vedere calciatori. Cedere Milik a questo punto della stagione non era semplice: in scadenza di contratto e con la possibilità di liberarsi gratis entro pochi giorni. Invece il Napoli porta a casa dalla sua vendita circa 13 milioni euro (dovrebbero essere 8 milioni di parte fissa più 5 di bonus) più il 25% della sua futura rivendita da parte del Marsiglia. Non male. Anzi, un mezzo miracolo, considerando le condizioni contrattuali elencate.

A sorridere sono dunque le casse societarie, con il presidente De Laurentiis come sempre attento alle dinamiche del bilancio. Quella dell’attaccante polacco, comunque, non è stata l’unica cessione di questo mercato. A lasciare il Napoli sono stati anche Malcuit e Llorente. Il terzino francese è passato in prestito gratuito alla Fiorentina. L’attaccante spagnolo è andato all’Udinese a titolo definitivo: cessione per la quale gli azzurri non hanno richiesto compensi economici. Una sorta di favore fatto ai friulani, che consolidano i rapporti tra le due società e che potranno essere utili per eventuali operazioni in futuro (De Paul?, ndr).

Si abbassa il monte ingaggi: il Napoli risparmia circa 6 milioni fino a giugno

Ebbene, nonostante le cessioni di questi ultimi due calciatori non abbiano portato soldi in cassa, esistono motivi per sorridere. Con i loro addii si è infatti alleggerito il monte ingaggi. E non di poco. In particolare Llorente porta un risparmio di circa 2,5 milioni lordi sugli ingaggi, mentre per Malcuit parliamo di circa 800mila euro per i prossimi sei mesi. Vanno inoltre aggiunti i 2,5 milioni (sempre al lordo) risparmiati dall’ingaggio di Milik fino a giugno. Per un totale di circa 5,8 milioni di euro che alleggeriranno il monte dei salari.

Aggiungendo incassati dalla cessione del polacco si arrivano a raggiungere circa 18,8 milioni di euro. Cifre importanti e non casuali. Nel 2020, infatti, il Napoli aveva chiuso il bilancio in rosso proprio per 19 milioni di euro. Insomma, con questo mercato, i partenopei sono riusciti nell’obiettivo di limitare le perdite.

Pasquale Giacometti