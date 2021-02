Ulivieri: “Sono con Gattuso: non merita tutto questo”

Il presidente AIAC, Renzo Ulivieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’. Ecco quanto riportato:

“Le dichiarazioni di Gattuso? Ho ascoltato il suo intervento e dal punto di vista dell’allenatore e umano lo condivido. Poi ognuno può fare quello che vuole, come anche il presidente. Il pensiero di Gattuso mi sembra adeguato. C’è da andare avanti con una squadra che tra alti e bassi – come tutte – sta facendo quello che deve fare. C’è un momento di messa in opera e un altro di costruzione, sta cercando una sensibilità tattica diversa”.

“Se ho avuto contatti con Gattuso? Non ci sentiamo con frequenza, però qualche volta ci chiamiamo. Come già lo ha dimostrato da allenatore, lui è una persona forte e ora lo sta dimostrando anche da allenatore, al di là delle competenze calcistiche che sono alte. Per farsi rispettare bisogna rispettare noi gli altri e Rino lo sa. Questa situazione la vivo da lontano ma mi fa male, sapete da che parte mi schiero. Non credo che Rino meriti tutto questo. Tutte le squadre attraversato dei momenti insoliti. Emblematica è stata la partita di Milano contro l’Inter, dominata e poi persa. La squadra ha raccolto anche meno di quanto meritato”.

“Modulo? Non ha fatto un passo indietro, lui è uomo da aggiustare in base ai periodi. Mi meraviglierei se non accadesse e se facesse il contrario. All’esame gli diedi un voto alto”.