Pedullà rivela: “L’allenatore contattato da De Laurentiis non è Benitez ma un italiano”

Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato in diretta su SportItalia ha parlato del momento di Gattuso con il Napoli, rivelando un retroscena sugli ultimi contatti tra De Laurentiis ed un allenatore italiano contattato dal numero uno azzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Il primo allenatore contattato da De Luarentiis non è Benitez, è un allenatore italiano. Quello tra il Napoli e Gattuso è un matrimonio finito. Ci sono allenatori italiani liberi al momento ma anche altri. Ti do per certo che è stato contattato. Questa è una situazione che va avanti con reciproca sopportazione”.

“Credo sia legittimo da parte di De Laurentiis contattare altri allenatori. Il nome? Non lo dico, sono tanti i liberi, c’è Allegri, c’è Spalletti, ma magari non è nemmeno lui. Siccome si parlava molto di Benitez io dico che non è lui ma un italiano. Dirò il nome quando questa cosa sarà verificata bene, in questo momento va archiviata”.