Serie A, la Lazio stende l’Atalanta: il Napoli può tentare l’aggancio al quarto posto (LA CLASSIFICA)

Si sono da poco concluse le sfide del pomeriggio di Serie A. Il Napoli può approfittare dei risultati del pomeriggio per tentare l’aggancio alla Roma al quarto porto in classifica in attesa della sfida di stasera all’Olimpico dei giallorossi contro il Verona.

Atalanta-Lazio 1-3

La Lazio batte per 3-1 l’Atalanta nella rivincita di campionato dopo essere stata eliminata dai bergamaschi in Coppa Italia. Apre le marcature Marusic al 3′. Nella ripresa Correa al 51′ firma il doppio vantaggio biancoceleste. Al 79′ Pasalic accorcia le distanze ma dopo appena tre minuti Murigi firma il gol del definitivo 3-1.

Cagliari-Sassuolo 1-1

Primo tempo a reti inviolate tra Cagliari e Sassuolo, succede tutto nel secondo tempo. Al 75′ Joao Pedro firma il vantaggio per i padroni di casa. In pieno recupero al 93′ Jeremie Boga regala il pareggio a De Zerbi e i suoi.

Crotone-Genoa 0-3

Tremenda sconfitta in casa per il Crotone nello scontro salvezza contro il Genoa. Grande protagonista della gara, Mattia Destro autore di una doppietta, siglando prima il gol del vantaggio al 24′ e del definitivo 3-0 al 50′. In mezzo la rete di Cyzborra al 29′.

CLASSIFICA