Romero, possibile falso positivo. Potrebbe recuperare per la gara col Napoli

Dopo essere risultato positivo al Covid, Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha avvisato delle sue condizioni tramite il suo profilo Instagram:

FALSO POSITIVO? – “Ci tengo ad avvisare tutti che sto bene e in questo momento mi trovo in isolamento domiciliare. Ieri il mio tampone è risultato positivo e subito dopo la notizia ho svolto altre tre test che sono risultati negativi. Non posso far altro che rimanere a casa e aspettare che mi diano l’autorizzazione per poter tornare ad allenarmi con i miei compagni”.

I tre tamponi, tutti negativi, fatti dopo quello positivo, potrebbero far pensare ad un caso di falso positivo, ciò significa che il giocatore potrebbe rientrare per la partita contro il Napoli.