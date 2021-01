Rapporto ai minimi termini tra ADL e Gattuso: il tecnico deve vincere col Parma per salvare la panchina

La Gazzetta dello Sport di oggi spiega la situazione al momento in casa Napoli. Gli azzurri oggi affronteranno il Parma e avranno assoluto bisogno dei tre punti, soprattutto per la panchina di Rino Gattuso. Dopo la sconfitta in Supercoppa e le prestazioni altalenanti della squadra, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere una decisione drastica sul tecnico in caso di sconfitta contro gli emiliani. Secondo la rosea, il rapporto tra allenatore e presidente è ai minimi termini, ma la società non vuole mettere la squadra in condizioni avverse per comprometterne le prestazioni. Il clima è molto teso e solo i risultati potranno fare la differenza.

