Parma, il ds Carli: “Dobbiamo lavorare e fare un gran girone di ritorno. Napoli? È una squadra fantastica, ma le partite sono tutte difficili”

A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Parma, il ds Marcello Carli è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Quanto il mercato può aiutare in questo momento?

Se noi pensiamo di salvarci dal mercato vuol dire che siamo già retrocessi. Non ci salviamo dal mercato, ci salviamo se ritroviamo compattezza, spirito e voglia di andare avanti.

Può esserci la volta oggi contro il Napoli?

Se giochi in Serie A, le sfide sono tutti difficili, non solo contro il Napoli. Il Napoli è una squadra fantastica. Abbiamo ottenuto due risultati importanti con Inter e Milan. Al di là del risultato dobbiamo trovare un qualcosa che ci trasmette forza. Credo la squadra sia migliorata. Dobbiamo lavorare e fare un gran girone di ritorno.

Sul presidente del Parma.

Sicuramente abbiamo una persona che sta dimostrando di avere una grande determinazione come il presidente, che è una risorsa importante. Questo gruppo deve essere consapevole che il girone di ritorno è importante.

La voglia degli imprenditori statunitensi di investire in Serie A.

Per due fattori: mancano proprietà italiane forti e gli americani sono attratti dall’Italia. Ha investito in due aziende importanti come il resort in Piemonte. Il calcio, magari noi siamo critici e vediamo l’aspetto negativo, all’estero piace.

Scamacca, ci provate fino alla fine?

Vi saluto e vi ringrazio”.