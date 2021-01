L’ombra di Benitez su Gattuso: il tecnico non si può più permettere passi falsi

Rino Gattuso non può più permettersi passi falsi, e sarà categorico vincere nella partita delle 18 contro il Parma per non perdere il posto in panchina. Lo conferma il Corriere dello Sport, che spiega come tra De Laurentiis e Gattuso ci sia una spaccatura da diversi giorni. Dal risultato di oggi potrà dipendere il futuro della squadra, con l’ombra di Rafa Benitez che si fa sempre più minacciosa sulla testa di Gattuso. Infatti, il presidente del Napoli lo ha contattato nei giorni scorsi, così da avere un’opzione già pronta in caso di un cambiamento drastico.

