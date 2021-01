Gattuso in conferenza: “Non siamo stati belli da vedere, ma mi è piaciuta la squadra. De Laurentiis? Il rispetto non mancherà mai. Nuovi allenatori? Non rispondo”

Durante la conferenza stampa al termine del match Napoli-Parma, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito le parole:

“Una risposta che mi è piaciuta molto. Non siamo stati belli da vedere, non abbiamo fatto tecnicamente bene ma abbiamo saputo soffrire ed essere compatti. Il Parma è una squadra ostica, difficile e sempre schierata con grande fisicità. Mi è piaciuta la squadra, per come ha tenuto il campo. Sono contento del risultato ed è quello che speravo.

Siamo una squadra tecnica, siamo nelle prime posizioni per palleggio e occasioni create. Stiamo giocando con un solo attaccante di ruolo che è Petagna, che è acciaccato e nessuno lo dice. Togliamo anche alle altre squadre gli attaccanti e vediamo come giocano. Stiamo ruotando poco, abbiamo avuto difficoltà ma il percorso è positivo.

Atalanta? Saranno due partite difficili, con giocatori importanti di corsa e quantità

Mi hanno massacrato in questi giorni, sembrava fossimo ultimi in classifica. Non leggo nulla per non farmi male. Perdo due partite e sono di nuovo in discussione, non si può lavorare così. Contratto? Non parliamo di questo, parliamo della partita. Posso anche firmare per 10 anni, ma posso sempre dimettermi.

Era da tempo che non vedevo la squadra così, abbiamo saputo soffrire. Avevo insultato Politano perché non capiva che doveva fare il quarto di destra nel 5-4-1.

Io sono pane al pane, vino al vino con i miei calciatori. Sanno che non c’è rancore, c’è grandissimo rispetto tra di noi. Bisogna stare bene e sentirsi a proprio agio. Quando sto bene in un posto riesco a dare sempre il massimo. Mi sento a mio agio a Castel Volturno, mentre non mi sento a mio agio per quello che sta succedendo qua. L’aria che si respira non mi piace. Con il presidente il rapporto è sempre stato buono, ma dopo gli ultimi 15-20 giorni da parte mia c’è un po’ di delusione per quello che è successo. C’è grandissimo rispetto perché è più grande di me e sono un suo dipendente. Il rispetto non mancherà mai. Nuovi allenatori? Preferisco non rispondere. Ho fatto la persona corretta e non sono andato da nessuna parte nonostante qualche appuntamento”.