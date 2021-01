Gattuso con il 4-3-3 per la sfida col Parma: Elmas confermato mezz’ala destra, recupero in attacco

Per la sfida di oggi contro il Parma, Rino Gattuso va verso la conferma del centrocampo visto contro lo Spezia in Coppa Italia: il 4-3-3 sarà il modulo utilizzato, con Demme mediano davanti alla difesa e Zielinski ed Elmas mezze ali. Come conferma Sky Sport, Elmas confermato sul centro-destra dopo la prova con lo Spezia, mentre in attacco è pienamente recuperato Petagna che si alternerà a partita in corso con Osimhen. In difesa, tornerà sulla destra Di Lorenzo.



