De Laurentiis minaccia pugno duro nel caso in cui i giocatori dovessero avere l’atteggiamento sbagliato

Sulle colonne di Tuttosport di oggi, si legge come la situazione in casa Napoli sia tutt’altro che leggera. La tensione era alle stelle dopo la partita col Verona, ma dopo il match di Coppa Italia vinto con lo Spezia, il clima è tornato abbastanza sereno. Nonostante ciò, il presidente De Laurentiis ha voluto trasmettere al gruppo squadra, in toni cordiali, lo stesso sentimento avuto nel ritiro pre Coppa Italia. Oltre a questo, però, la minaccia del pugno duro nel caso in cui i calciatori dovessero ripetere l’atteggiamento indolente avuto lo scorso anno quando c’era in panchina Ancelotti, scrive il quotidiano.

