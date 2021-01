CLASSIFICA – Vittoria contro il Parma ed aggancio al quarto posto per il Napoli!

Con la vittoria per 2-0 del Napoli sul Parma firmata dalle reti di Elmas e Politano, gli azzurri infoltiscono ulteriormente la zona calda per la qualificazione in Champions League. Soprattutto data la vittoria della Lazio contro l’Atalanta ed in vista della sfida di stasera tra Roma e Verona. Al momento gli azzurri si trovano al quarto posto in classifica a pari punti con le due romane ed una partita in meno rispetto alla Lazio.



Di seguito la classifica della Serie A al momento: