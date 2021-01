Ansia Mertens: dovrà rimanere in Belgio almeno un’altra settimana per la ricaduta alla caviglia

Come riportato questa mattina da La Repubblica, c’è ansia riguardo alla caviglia sinistra di Dries Mertens. Il belga, come comunicato dalla società ieri, ha fatto rientro ad Anversa, dove ad attenderlo c’è Lieven Maesschalck, fisioterapista della nazionale belga che lo ha seguito anche dopo il primo problema alla caviglia rimediato contro l’Inter. Mertens rimarrà almeno una settimana nella struttura di Anversa, dove si sottoporrà a diversi esami e controlli per valutare i nuovi tempo di recupero. Il Napoli rimane in apprensione, e spera di riavere il suo gioiello il prima possibile.

