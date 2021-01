L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha detto la sua ai microfoni di Sky in merito alla situazione in casa Napoli con Gattuso. Di seguito quanto evidenziato:

“Rinnovo Gattuso? Non firma adesso perchè c’è un’aria tesa. Ma è anche il presidente che non gli mette davanti il contratto per firmare. Non penso ci siano i margini adesso”.