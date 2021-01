Napoli-Spezia, fioccano 7 in pagella per Lozano: è lui l’uomo in più degli azzurri

Hirving Lozano ha ormai trovato la giusta convinzione e continuità. Bisogna dar merito a Gattuso di averlo recuperato, prima dal punto di vista psicologico e poi dal punto di vista tecnico e tattico. Il Chucky sembra ormai un altro giocatore rispetto alla passata stagione, complice anche la mancanza di Callejon che ha liberato i pensieri del messicano.

Lozano si è preso la fascia destra – ma sa fare anche l’attaccante quando serve – e sta trascinando gli azzurri in questa stagione a suon di gol. Ieri l’ennesima grande partita della stagione e i quotidiani non smettono di esaltare le sue prestazioni. Fioccano 7 in pagella per Hirving da parte dei quotidiani sportivi nazionali (La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport).