Marino: “Llorente è un campione, trattativa complessa perchè il giocatore aveva problemi con il club di provenienza”

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese ed ex dirigente del Napoli, a parlato a margine della presentazione di Fernando Llorente. Il calciatore è stato acquistato dai friuliani per sopperire all’addio di Kevin Lasagna, direzione Verona. Di seguito le parole del dirigente:

“Fernando Llorente, è un campione e siamo felicissimi di accoglierlo. In carriera ha vinto tutto, tra cui il Mondiale e l’Europeo, oltre a diverse partecipazioni in Champions League. La trattativa non è stata semplice, perchè il giocatore aveva qualche problema con il suo club di appartenenza. Alla fine però siamo riusciti a portare a termine l’affare e ne siamo molto felici”.