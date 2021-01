Gravina: “Garanzie dall’UEFA per la presenza di tifosi all’Olimpico per gli Europei, vedremo cosa deciderà il CTS”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali a margine del consiglio federale riguardanti il possibile ritorno dei tifosi allo stadio per gli Europei. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Ho avuto alcune garanzie da parte dell’UEFA. Ci siamo aggiornati al 5 aprile, quindi nel corso delle prossime settimane ci sarà una scambio di riflessioni per permettere l’ingresso dei tifosi allo Stadio Olimpico di Roma. Mi auguro di poter convincere il Comitato Tecnico Scientifico non appena la pandemia allenterà la presa e aumenterà il numero dei vaccinati all’interno del paese. Ingresso allo stadio in prima battuta a medici e personale sanitario vaccinato? È una mia proposta, mi farebbe piacere anche una piccola presenza di questi appassionati di calcio che hanno dato un segno di grande responsabilità in questi mesi”.