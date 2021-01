Salim Diakite è uno dei nomi più caldi di questi ultimi giorni di calciomercato. Infatti non c’è solo il Sassuolo sulle sue tracce: secondo quanto riportato da ‘Sky’, anche il Napoli si è inserito nella corsa che porta al difensore del Teramo. I partenopei sono pronti a chiudere l’operazione in sinergia con il Bari. Diakite Napoli pare essere, quindi, una pista da seguire.

Prosegue la trattativa per il difensore franco-maliano classe 2000 del Teramo da parte del club azzurro, che lo girerebbe immediatamente in prestito al Bari. Massimo Paci, allenatore del Teramo che proprio domani affronterà il Bari nella ventunesima giornata del girone C di Serie C, ha precisato che Diakite non è stato convocato per “scelta societaria”. Più che un indizio, una prova.

Salim Diakite: il profilo

Salim Diakite è un terzino destro attualmente militante in Serie C, tra le fila del Teramo. Nato in Francia a Gonesse ma cresciuto a Les Moreaux, una banlieu parigina, è un classe 2000 molto promettente. Grazie alla sua prestanza fisica ed atletica (alto 187 cm ma molto rapido) riesce a disimpegnarsi in maniera egregia sia in fase offensiva che in fase di non possesso. Lui stesso si definisce “un esterno destro, penso sia il ruolo che più mi si addica“, non disdegnando però il ruolo da difensore centrale. I suoi modelli sono Walker e Dani Alves, due top del ruolo dell’ultimo decennio. Il sogno del giovane calciatore è quello di poter giocare un giorno in Nazionale, avendo il doppio passaporto francese e maliano (per l’origine dei genitori).

Diakite Napoli: la trattativa

Diakité Napoli

Diakite e il Napoli si sono già incrociati durante il precampionato, nel corso di un’amichevole. Il ventenne lasciò un’ottima impressione nel corso della sfida, ed il profilo è allettante per la politica societaria partenopea. I margini di crescita ci sono tutti, il talento da affinare, la giovane età gioca a suo favore. Inoltre, il Napoli potrebbe acquistarlo per poi girarlo in prestito al Bari (attualmente in Serie C) per non fargli bruciare le tappe e per lasciarlo maturare con tranquillità. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 175mila euro. Resta forte anche l’interesse del Sassuolo, squadra che notoriamente strizza l’occhio alle giovani promesse del calcio che verrà.