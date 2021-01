DE LUCA DIRETTA OGGI – Vincenzo De Luca, come da consuetudine, ha parlato in diretta Facebook ai suoi concittadini. Il governatore ha dato le ultime notizie riguardanti Covid, vaccino e ripresa economica. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

LEGGI ANCHE: Ounas al Crotone, è quasi fatta.

“Il sindaco di Torino, la Raggi, il sindaco di Livorno sono finiti tutti nell’occhio del ciclone con dei processi. La colpa è del Movimento 5 Stelle, che ora esprime solidarietà. Allora ora dovrebbero ricevere delle scuse tutti coloro che dal Movimento stesso sono stati offesi. Inoltre i 5 Stelle puntavano il dito contro chi faceva alleanze, e guardate ora cosa sta succedendo. La democrazia è fatta di esempi e dignità, ed ora in Italia non c’è. L’immagine delle istituzioni ora è quella di un mercato della politica. Quando il Governo è fatto di persone poco affidabili è naturale che si giunga ala caduta. Alcuni ministri sarebbero potuti essere dei parcheggiatori abusivi“.

“Le cose importanti erano due: un piano vaccini ed un recovery plan. Probabilmente nessuna delle due cose erano importanti. Sul recovery plan non ho sentito nessuno fare un vero e proprio progetto. Se in Italia le cose non cambiano non apriremo mezzo cantiere. La burocrazia italiana è estenuante: talvolta si perdono addirittura due anni. Il problema è che non ce n’è neanche la consapevolezza”.

“Il piano vaccini è sconcertante. Com’è possibile che i contratti non siano pubblici? Già questa è una cosa vergognosa. C’è stata una prima distribuzione che ci ha penalizzati, stiamo cercando di recuperare quello che ci è stato tolto. Il divario tra medici e vaccini è enorme, ma la verità è che in alcune regioni si stanno vaccinando persone altre rispetto ai medici”.

“Se la situazione dei vaccini non migliora, l’immunità di gregge arriverà nel 2022! Altro che estate o autunno 2021. Se la quantità dei vaccini è questa non c’è niente da fare, si arriverà al 2022. C’era grande attesa per il vaccino Astra Zeneca, ma a quanto pare può essere somministrato solo ai minori di 65 anni. Aspettiamo la validazione del vaccino Johnson, che dovrebbe avere un’unica iniezione. Per ora però non abbiamo un piano a medio-lungo raggio. Entro marzo avremo duecentoquarantamila vaccini: copriremo la fascia degli ultraottantenni”.

“Stiamo registrando un livello abbastanza alto per i contagi. Siamo zona gialla da tanto, ci sono dei rilassamenti gravi però. Rischiamo ora di entrare in zona rossa. Se i comportamenti non saranno di prudenza e responsabilità, non ci vuole niente ad andare in zona rossa. L’apertura delle scuole inciderà sui numeri. Stiamo registrando picchi di contagio troppo alti”.

“Per quanto riguarda le scuole andrebbero creati dei piani per il trasporto e per lo scaglionamento dell’entrata dei ragazzi. Ieri la regione Campania ha proposto a tutti gli interessati alcune riflessioni. Da lunedì ad oggi siamo stati inondati di sollecitazioni perché la scuola in presenza è un argomento delicato”.