De Maggio difende Gattuso: “Non capisco la richiesta di dimissioni, sta facendo un lavoro eccellente”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha commentato le voci riguardanti il futuro del tecnico calabrese, Rino Gattuso. Ecco quanto riportato:

“Gattuso sta facendo un lavoro eccellente, non comprendo su cosa si baserebbe la richiesta delle sue dimissioni. Indubbiamente gli si possono muovere delle piccole critiche, ma la squadra è in corsa per tutti gli obiettivi. In caso caso di vittoria in casa della Juventus il Napoli andrebbe al terzo posto, davvero non capisco certe critiche. Stamattina sembrava quasi che il Napoli fosse stato sconfitto dallo Spezia“.