De Laurentiis alla squadra: “Se pensate di mandar via Gattuso come avete fatto con Ancelotti, vi appendo al muro!”

Il collega Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Napoli attraverso un video pubblicato sul proprio account YouTube. Di seguito le parole:

“In una stagione complessa e inedita come questa, in cui può succedere di tutto perchè si gioca ogni tre giorni, De Laurentiis può pensare di cambiare allenatore? Se il Napoli vincesse contro la Juventus la partita da recuperare si posizionerebbe al terzo posto in classifica. De Laurentiis non può pensare di cambiare allenatore dopo i risultati ottenuti. Ho la sensazione che più che al presidente, Gattuso non piace a qualche scribacchino di mezza tacca.

È una follia pensare che De Laurentiis, con questi risultati, possa esonerare il mister. Gattuso è sotto analisi giustamente da De Laurentiis per capire se la squadra lo segue. Il presidente ha già parlato con la squadra e ha detto “Se pensate di mandar via Gattuso come avete fatto con Ancelotti, io vi appendo al muro”.