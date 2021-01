Repubblica – Clamoroso retroscena: ADL aveva già scelto Juric e tre acquisti apposta per lui, Gattuso solo un traghetattore

L’edizione odierna de La Repubblica svela un clamoroso retroscena su quello che poteva essere il destino del Napoli scelto da Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano rivela infatti come nella Primavera del 2019, periodo in cui Gattuso aveva già sostituito Carlo Ancelotti, il presidente del Napoli aveva già individuato in Ivan Juric l’allenatore degli azzurri. Inizialmente, Gattuso doveva solo traghettare la squadra fino alla fine di giugno, tanto che gli acquisti di gennaio Rrahmani, Lobotka e Petagna, erano stati ingaggiati proprio per il tecnico croato. A loro, si aggiunge anche il tentativo per acquistare Max Kumbulla, pupillo di Juric ora alla Roma. Un destino che non si è compiuto, ma che con la posizione di Gattuso, a cui è stata rinnovata fiducia ieri sera, potrebbe presto cambiare.

