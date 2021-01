Il Napoli si mette in pari, pagati tutti gli stipendi del 2020

Nell’incontro avvenuto ieri sera all’hotel Britannique tra squadra, allenatore e dirigenza, oltre al tempo per parlare di fiducia e di tranquillità sul futuro, c’è stato un momento anche per parlare di conti. Come scrive il Corriere della Sera di oggi, De Laurentiis, suo figlio Edoardo e l’ad Chiavelli, hanno comunicato alla squadra e al tecnico di aver pagato tutti gli stipendi del 2020, che erano rimasti indietro a causa dell’emergenza economica dovuta alla crisi sanitaria.

