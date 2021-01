Fiducia a Gattuso ma si valutano Allegri e Mazzarri in caso di assenza di risultati

Il tweet pubblicato ieri dal Napoli ha confermato la fiducia a Rino Gattuso, ma se le cose non dovessero andare bene nelle prossime partite, De Laurentiis avrebbe già altri profili da valutare. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo il colloquio telefonico avuto con Rafa Benitez, si aggiungono sullo sfondo i profili di Max Allegri e Walter Mazzarri come possibili sostituti di Rino Gattuso.

