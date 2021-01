Il Napoli ha concluso l’acquisto di Mattia Zaccagni, tra i migliori per rendimento in questa Serie A, esterno classe ’95 che si trasferirà al Napoli e costerà circa 10 milioni di euro. Quando? Quest’estate, secondo il Corriere dello Sport: colpo già definito ma che verrà ufficializzato a giugno, come successo un anno fa con Rrahmani.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI