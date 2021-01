Sportitalia – Il Napoli potrebbe prendere Juric che sta facendo molto bene

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione in casa Napoli:

“Se in casa Napoli si continua così, con la forza di non pensare ai soldi, si può prendere qualche altro allenatore, altrimenti la situazione diventa impossibile. Gattuso prende 1.4 milioni, quanto potrebbe guadagnare Juric, che a Verona sta facendo molto bene. Il rinnovo era stato proposto da De Laurentiis perché non poteva lasciar andar via il mister in un anno importante come questo. Quindici giorni fa i rapporti tra le parti si sono interrotte, e il presidente non rinnova perché sa che poi potrebbe stracciare il contatto visti i pessimi risultati”.