Serie A, sospiro di sollievo per alcuni calciatori e club: il governo da il via al Decreto Crescita

Arrivano notizie favorevoli per i calciatori giunti in Italia nelle ultime due stagioni e i relativi club. Nonostante la crisi politica, il governo ha dato il suo consenso all’atteso e fondamentale decreto attuativo del Decreto Crescita.

Decreto che riguarda l’abbattimento del 50 per cento della tassazione per i lavoratori che spostino la propria residenza dall’estero nel nostro Paese per un periodo di almeno due anni. Così, salvi i benefici fiscali di tanti calciatori della nostra Serie A.

Il caso risale a fine dicembre, quando una circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate aveva lasciato fuori gli sportivi professionisti dall’applicazione del Decreto Crescita e quindi dagli sgravi fiscali ivi previsti. Inoltre, era una difficoltà per il futuro e per il passato visto che i club fin lì, ormai, avevano considerato perfettamente valido il ricorso a questi benefici. Però, nell’interpretazione dell’Erario era assente un decreto attuativo. Proprio quello che il governo Conte aveva attuato con un DPCM in giornata odierna.