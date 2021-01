Retroscena Sportitalia, incontro con Insigne e Gattuso: richiesta dei tifosi delle Curve

Il giornalista Manuel Parlato ha rilasciato ai microfoni di Sportitalia alcune dichiarazioni in merito all’incontro avvenuto tra Insigne, Gattuso e alcuni tifosi.

All’esterno dell’hotel dove stanno alloggiando i calciatori del Napoli, vi sono alcune auto della polizia. Vetture in sosta per l’incontro chiesto dai tifosi della Curva A e della Curva B. Il dialogo è avvenuto in modo pacifico e con l’obiettivo di rassicurare il capitano dopo il periodo buio post Supercoppa con la Juventus.